Ребенок в гаджетах: как избавиться проблемы

Если ребенок в восторге и игнорирует родителей, то ей нужно дать больше времени. Фото: pixabay

Отвлекать детей от экрана смартфона надо осторожно.

Если делать это правильно, то все получится без истерик и слез, пишет 4mamas.

Специалисты советуют сначала отвлечь внимание ребенка на что-то другое. Например, спросить о настроении ребенка. Также следует интересоваться тем, во что ребенок играет, потому что дети любят, когда родителям не безразличны их предпочтения.

Если ребенок в восторге и игнорирует родителей, то ему нужно дать больше времени. Как начнет говорить больше фразами, это означает, что ребенок начал "подниматься" из мира гаджетов. Только начнется диалог, надо напомнить, что у него заканчивается время на игру или мультфильм, который смотрит. Пора обедать, делать уроки, ложиться спать.

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Если у ребенка нет зависимости от видеоигр или социальных сетей, то этот совет сработает. Если же есть, то нужно искать причину: какая неудовлетворенная потребность заставляет его бежать в виртуальный мир.

Взрослых, безусловно, раздражает ситуация, когда плачет ребенок. Злится на него нельзя, а вот взять на вооружение некоторые действенные фразы нужно. "Я тебя понимаю". Так можно поделиться личным опытом и показать сходство с ребенком. Она переключится со своих переживаний на историю взрослого, и это остановит плач.