Какими фразами остановить плач ребенка

Некоторые фразы помогут остановить плач ребенка. Фото: pixabay

Взрослых, безусловно, раздражает ситуация, когда плачет ребенок.

Злится на него нельзя, а вот взять на вооружение некоторые действенные фразы нужно, пишет "Наша мама".

"Я тебя понимаю". Так можно поделиться личным опытом и показать сходство с ребенком. Она переключится со своих переживаний на историю взрослого, и это остановит плач.

"Я тебя люблю". Плач после этого не остановится сразу. Но ребенок сможет пойти на контакт. Тогда стоит обнять его и погладить по голове. Это успокоит и расслабит.

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"Расскажи мне, что случилось?" Говорить и плакать одновременно нелегко. Поэтому ребенок захочет поделиться бедой, и слезы остановятся. А после рассказа маловероятно, что будет плакать снова.

Для психики ребенка важно, чтобы родители сгоряча не сказали фразы, которые его обидят или травмируют. Все оскорбительные слова должны быть вычеркнуты. О матах по отношению к ребенку также стоит забыть. Иначе ребенок будет брать пример и повторять их.