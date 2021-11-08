Белка с бешенством напала на двух человек

Животное, покусавшее людей, впоследствии умерло. Фото: pixabay.com

В Центральном парке Черновцов двух человек покусала бешеная белка.

На нескольких улицах объявили карантин, сообщили в понедельник в пресс-службе Черновицкого городского совета.

"У белки, которая накануне покусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого случая на уицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Зоной риска является также улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко", - говорится в сообщении.

Чтобы ликвидировать очаг бешенства, специалисты обследуют и сделают прививки животным с прилегающих улиц. Также проведут вынужденную дезинфекцию в районе вылова и передержки белки.

Покусавшее людей жвитное впоследствии умерло. Пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.

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