Впервые в мире Covid-19 обнаружили у гиен

Гиены заболели коронавирусом. Фото: Reuters

У двух гиен в Денверском зоопарке в штате Колорадо, США, обнаружили коронавирус.

Перед этим вирус обнаружили у тигров и львов. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.

Тесты животным проводили ветеринарно-диагностическая лаборатория штата Колорадо, а также Национальная лаборатория ветеринарного хозяйства США.

Больные животные – первые в мире гиены с официальным диагнозом Covid-19.

У обеих гиен наблюдают слабо выраженные симптомы, в частности легкая вялость, небольшие выделения из носа и кашель. В общем гиены являются выносливыми животными, почти нечувствительными к сибирской язве, бешенству и чуме. Работники зоопарка ожидают, что животные полностью поправятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса начали вакцинировать животных

"Другие животные в зоопарке, получившие положительный тест на ковид в течение последних недель, либо уже поправились, либо стали на путь к полному выздоровлению. Наши два тигра вернулись к нормальному здоровью, а 11 зараженных львов либо полностью поправились, либо показывают снижение уровня инфекции.

Теперь мы знаем, что для многих видов коронавирус может быть заразен", - сообщили работники парка.

В американском штате Флорида впервые на территории США зафиксировали заражение хорька коронавирусом. Животное привезли в страну из Словении.