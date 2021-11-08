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понедельник, 08 ноября 2021 15:56

В Украине утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации
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Украинцы, которым противопоказана Covid-вакцинация, смогут получить справку от семейного врача.

Министерство здравоохранения утвердило соответствующую форму, сообщили 8 ноября в пресс-службе ведомства.

"Такая справка понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться против Covid-19 по месту работы. Например работникам учреждений образования, имеющих противопоказания к прививке. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили без наличия прививки", - говорится в сообщении.

Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Минздрав также предоставил инструкцию о том, как заполнять справку:

Фото: moz.gov.ua

Справка о временных противопоказаниях к вакцинации должна обязательно содержать срок действия этих противопоказаний. Постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной Covid-вакциной. При условии, что возникала аллергическая реакция на первую дозу или один из компонентов препарата.

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С 8 ноября невакцинированных госслужащих, работников учреждений образования и детских садов без Covid-прививок начали отстранять от работы. Зарплату в этот период им платить не будут.

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Дата
08
ноября

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