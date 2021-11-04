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понедельник, 08 ноября 2021 08:46

Непривитых учителей и чиновников начали отстранять от работы

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Непривитых учителей и чиновников начали отстранять от работы
Зарплату в период отстранения платить не будут. Фото: pixabay.com

С 8 ноября невакцинированных госслужащих, работников учреждений образования и детских садов без Covid-прививок начали отстранять от работы.

Зарплату в этот период им платить не будут, сообщает Минздрав. Отстранять будут приказом.

"Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, а также учебных заведений попали в этот перечень в первую очередь для обеспечения бесперебойной и безопасной работы органов исполнительной власти и образования", - напомнил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

У работников указанных предприятий высокий риск заболеть Covid-19, поскольку имеют много соцконтактов во время работы. В то же время инфицирование хотя бы одного сотрудника несет риск инфицирования всех других работников, которые находились с ним в контакте. Что дополнительно требует самоизоляции большого количества коллег.

Отстранять будут на срок, необходимый работникам для вакцинации. Руководители организаций и госучреждений отвечают за то, чтобы отстранять от работы сотрудников, отказывающихся вакцинироваться (кроме тех, у кого есть абсолютные медицинские противопоказания, подтвержденные медицинским заключением).

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Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Приказ вступает в силу с 7 ноября 2021 года.

Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.

В планах Минздрава расширить перечень профессий, для которых Covid-вакцинация является условием допуска к рабочему месту.

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Дата
08
ноября

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