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воскресенье, 14 марта 2021 02:56

В Украине установили предельную стоимость путевок для льготников

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В Украине установили предельную стоимость путевок для льготников
В Украине установили предельную стоимость путевок на лечебные курорты и в санатории для некоторых льготных категорий граждан в 2021 году. Фото: Unsplash

В Украине установили предельную стоимость путевок на лечебные курорты и в санатории для некоторых льготных категорий граждан в 2021 году.

Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА. Лимиты на стоимость путевки за предоставление услуг по санаторно-курортного лечения некоторым льготникам в текущем году было установлено министерством социальной политики Украины.

Установлены следующие предельные цены:

• для лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и лиц с инвалидностью с детства: 8316,0 (462,0) рублей без НДС;
• для лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга из числа лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и лиц с инвалидностью с детства: 25165,0 (719,0) рублей без НДС;
• для граждан, сопровождающих лиц с инвалидностью I группы (за исключением лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга): 6966,0 (387,0) рублей с НДС.

Соответствующий приказ №104 Министерства социальной политики от 25.02.2021 был зарегистрирован в Министерстве юстиции 4.03.2021 за №290 / 35912.

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Вследствие проверок социальных выплат, пенсии в Украине могут забрать по целому ряду причин.

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