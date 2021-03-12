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пятница, 12 марта 2021 09:53

Назвали причины, по которым могут забрать пенсию

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Назвали причины, по которым могут забрать пенсию
Вследствие проверок социальных выплат, пенсии в Украине могут забрать. Фото: pexels.com

Вследствие проверок социальных выплат, пенсии в Украине могут забрать по целому ряду причин.

Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Проводит проверку не Министерство социальной политики, а Министерство финансов направляет свои рекомендации, пишет Obozrevatel.

"При наличии ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит 2-й этап проверки. Если нашли какое-то подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после этого принимают решение", - рассказывают в Минсоцполитики.

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Пенсию могут отменить, если:

- ошибка в фамилии;

- выплаты получили с фальшивыми документами;

- некоторое время жили за границей;

- не получали выплату 6 месяцев;

- вы переселенец и сменили место жительства.

Если выплату отменили ошибочно, ее можно вернуть.

До конца 2021 года в Украине предусматривается индексация пенсий в несколько этапов. Пока повышение касается 8 млн украинцев.

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