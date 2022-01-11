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вторник, 11 января 2022 13:09

В Украине ударят морозы до -23°С: обновленный прогноз

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Завтра морозы в Украине лишь усилятся.

Ближайшей ночью температура ожидается в пределах -10...18°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На дорогах гололедица. Существенные осадки - вряд ли. Порывистый ветер будет задувать с севера. Днем столбики термометров также насупят бровки", - говорится в сообщении.

Утром прогнозируют до -7...12°С, а на севере кое-где даже до -14°С. Серьезного снега в среду не будет.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Киеве 12 января мороз затрещит
В Киеве 12 января мороз затрещит

В Киеве 12 января мороз затрещит: ночью до -14°С, днем до -12°С. Ожидается гололедица. Существенных осадков не предвидится. Одновременно будет ветрено. Следующая ночь, на 13 января, врежет в Украине еще сильнее морозами до -15...20°С. На севере и северо-востоке даже до -20...23°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Завтра прогнозируют холод до -7...12°С
Завтра прогнозируют холод до -7...12°С

"Как раз возможность повыгуливать самую теплую одежду, попроветривать шерстяные вещи на балконах и во дворах, налюбоваться зимними пейзажами", - добавила синоптик.

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10-12 января в Украине, кроме южной части, вероятна гололедица на дорогах. Объявили первый уровень опасности, желтый. В столице и Киевской области тоже ожидается гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

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Дата
11
января

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