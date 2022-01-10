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понедельник, 10 января 2022 15:54

На Киев надвигается непогода: объявили штормовое предупреждение

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10-12 января в Украине, кроме южной части, вероятна гололедица на дорогах. Объявили первый уровень опасности, желтый.

В Киеве и области значительно ухудшится погода, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В столице и Киевской области ожидается гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Автор: Патрульная полиция Киева
  Советы водителям и пешеходам во время гололеда
Советы водителям и пешеходам во время гололеда

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В горах продолжает удерживаться угроза сход лавин. В связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Также 10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м.

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Дата
10
января

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