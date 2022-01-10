Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение

На реках бассейна Припяти продолжиться подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Фото: pixabay.com

В Украине 10 января ожидается гололедица на дорогах. Объявили первый уровень опасности, желтый.

В Одессе и области значительно ухудшится погода, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В городе ожидается сильный туман без существенных осадков, видимость на дорогах составит 200-500 м. Местами возможна гололедица. Ветер северо - восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 3-5 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, в горах продолжает удерживаться угроза схода лавин. В связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Также 10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мешанина дождя и снега: погода в начале недели раздражает украинцев

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода. 10 января погода будет облачной, а на востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.