В Украине существенно задерживаются рейсы в Египет

Авіакомпанія "Буковина Ейрлайнз" затримує рейси на єгипетські курорти. Фото: Businessvisit

В международном аэропорту Львов существенно задерживаются рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Египет.

Пассажирам придется ожидать свои рейсы от нескольких часов до двух суток. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Так рейс BKV2093 задержался с вылетом в Хургаду до 18-00 16.06.2019 (плановый 02-00 15.06.2019). В то же время прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02-50 17.06.2019 (плановый 11-00 15.06.2019).

Рейсы BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом до 13-40 16.06.2019 (плановый 04-00 16.06.2019), поскольку выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12-50.

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