В Украине существенно задерживаются рейсы в Египет

 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 144
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 225
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
35 Просмотров: 5508
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 315
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 468
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1719
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3339
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3276
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24912
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7776
Фото
Все фото
5
14
17
6
4
Зеленский наблюдал за учениями в Азовском море
Зеленский наблюдал за учениями в Азовском море
Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца
Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца
Показала мурал, который нарисуют на Чернобыльской станции
Показала мурал, который нарисуют на Чернобыльской станции
&quot;Его убили ножом в сердце&quot; - полтавчане почтили погибшего в АТО
"Его убили ножом в сердце" - полтавчане почтили погибшего в АТО
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Видео
Все видео
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Епифаний рассказал о конфликте с Филаретом
Епифаний рассказал о конфликте с Филаретом
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1746
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3024
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5310
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 360
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
воскресенье, 16 июня 2019 20:21

В Украине существенно задерживаются рейсы в Египет

  Комментировать
В Украине существенно задерживаются рейсы в Египет
Авіакомпанія "Буковина Ейрлайнз" затримує рейси на єгипетські курорти. Фото: Businessvisit

В международном аэропорту Львов существенно задерживаются рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Египет.

Пассажирам придется ожидать свои рейсы от нескольких часов до двух суток. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Так рейс BKV2093 задержался с вылетом в Хургаду до 18-00 16.06.2019 (плановый 02-00 15.06.2019). В то же время прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02-50 17.06.2019 (плановый 11-00 15.06.2019).

Рейсы BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом до 13-40 16.06.2019 (плановый 04-00 16.06.2019), поскольку выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12-50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли рейс в турецкий курортный город

"Международные авиалинии Украины" распродают билеты со скидками до 30%. Акция действует до 25 июня 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине существенно задерживаются рейсы в Египет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 30618
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 24076
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 21232
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 18703
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка 1 Просмотров: 17397
Общество
Вырублены и сгоревшие леса: сколько гектаров возобновили в Украине
Вырублены и сгоревшие леса: сколько гектаров возобновили в Украине Просмотров: 9
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
 Просмотров: 621
Деньги, любовь и незабываемые путешествия - что на следующей неделе обещают украинцам звезды
Деньги, любовь и незабываемые путешествия - что на следующей неделе обещают украинцам звезды
 Просмотров: 99
Война на Донбассе: боевики ранили одного украинского бойца
Война на Донбассе: боевики ранили одного украинского бойца Просмотров: 36
В Днепре утонул иностранец
В Днепре утонул иностранец Просмотров: 351
Больше всего комментируют
35
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
7
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
2
Озвучили главные угрозы пляжного отдыха
2
Бешеные российские деньги. "Шахтер" массово продает игроков в страну-агрессор
Голосов: 40114
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua