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понедельник, 04 января 2021 09:54

В Украине стартует регистрация на пробное ВНО. Что следует знать

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В Украине стартует регистрация на пробное ВНО. Что следует знать
5 января начнется регистрация на пробное ВНО. Фото: svatove.city

С 5 по 19 января в Украине будет проходить регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание. Тестироваться разрешено всем, кто хочет проверить свои знания.

Как зарегистрироваться на пробное ВНО в 2021 году и чем оно будет отличаться от предыдущих сообщили в НВ.

Где зарегистрироваться на пробное ВНО

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте одного из 9 региональных центров оценивания качества образования:

Винницкого - обслуживает Винницкую, Житомирскую и Хмельницкую области;

Днепропетровского - обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области;

Донецкого - обслуживает Донецкую и Луганскую области;

Ивано-Франковского - обслуживает Ивано-Франковске, Закарпатскую, Черновицкую и Тернопольскую области.

Киевского - обслуживает Киев, Киевскую, Черкасскую и Черниговскую области.

Львовского - обслуживает Львовскую, Ровенскую и Волынскую области.

Одесского - обслуживает Одесскую и Кировоградскую области.

Харьковского - обслуживает Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.

Херсонского - обслуживает Херсонскую и Николаевскую области, АРК Крым и Севастополь.

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Кто может пройти пробное ВНО

Пробное ВНО может пройти каждый, кто хочет проверить уровень своих знаний.

При этом регистрация и участие в пробном тестировании не означает автоматической регистрации на основную сессию. А результаты пробного ВНО не будут считать оценками за государственную итоговую аттестацию и не будут влиять на конкурсный отбор в высшие учебные заведения.

Когда будет пробное ВНО

В 2021 году пробное тестирование состоится 10 апреля. Выбрать можно только один предмет: украинский язык; украинский язык и литературу; историю Украины; математику; биологию; географию; физику; химию; английский язык; испанский язык; немецкий язык; французский язык.

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При этом в 2021 году каждый из тех, кто примет участие в пробном ВНО, сможет загрузить тестовые тетради со всех этих предметов и пройти тестирование дома. После этого ответа нужно ввести в форму на специальный сервис, чтобы увидеть результаты.

Украинский центр оценивания качества образования и общественная организация "Освитория" подготовят официальные видеокомментарии к задачам пробного ВНО. Эксперты детально проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить максимально высокий балл на ВНО.

Чтобы узнать результаты, нужно ввести свои ответы на специальном сервисе сайта Украинского центра оценивания качества образования. Их опубликуют 16 апреля.

Сколько будет стоить пробное ВНО

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет колебаться от 195 до 255 грн.

Разница в стоимости связана с разницей в стоимости организации тестирования в различных регионах, в частности печати и доставки материалов и прогнозируемым количеством участников тестирования.

Повышение стоимости пробного ВНО по сравнению с предыдущим годом связано с сокращением ожидаемого количества участников и повышением оплаты труда сотрудников.

С 2021 года выпускников, которые получат лучшие баллы на ВНО, наградят премией в размере 5 тыс. грн. Соответствующее решение 28 декабря принял Кабмин. Для реализации инициативы выделили 100 тыс. грн. То есть премию получат 20 лучших учеников.

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Дата
04
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