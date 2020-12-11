Платное ВНО из дополнительных предметов поможет ученикам осознанно выбирать ЗВО - Ликарчук

Экс-глава УЦОКО Игорь Ликарчук: "Платное ВНО поможет ученикам расширить возможности для более осознанного выбора". Фото: ИА "Вчасно"

Недавно в соцсетях появилась информация, что Украинский центр оценивания качества образования планирует ввести платное ВНО. На самом деле речь шла о том, что абитуриент во время внешнего независимого оценивания будет иметь право сдать сверхурочные тестирования за деньги. Экс-глава УЦОКО Игорь Ликарчук поддержал такое решение.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Я лично такое решение поддерживаю. Правда, нужно было почти 6 лет, чтобы УЦОКО и МОН созрели для него".

По словам Ликарчука, еще в 2014 году его команда предлагала подобное, однако тогдашнее руководство МОН испугалось такого предложения.

"Хорошо, что вернулись к такому решению, поэтому вокруг этой проблемы разгонять некую "измену" не нужно, поскольку ее здесь просто нет", - добавил экс-глава УЦОКО.

Также он отметил, что платное ВНО поможет ученикам расширить возможности для более осознанного выбора.

Еще в период своей работы на посту главы УЦОКО он предлагал еще одно важное решение - дать возможность желающим проходить ВНО несколько раз в течение года, а затем позволить абитуриенту выбрать из всех полученных результатов лучший, который можно будет подать в университет.

"Такой вариант поможет существенно упростить возможность прохождения экзамена с целью получения лучших результатов", - добавил Ликарчук.

Накануне, УЦОКО внесло разъяснения по проекту приказа об изменениях в порядке проведения ВНО. Там отметили, что в 2021 году не менее 5 предметов внешнего независимого оценивания будут бесплатными. И такое количество бесплатных предметов будет достаточным для поступления.