Платное ВНО из дополнительных предметов поможет ученикам осознанно выбирать ЗВО - Ликарчук

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 603
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 513
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3978
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4500
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1386
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3123
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 945
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
8
4
5
5
5
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение &quot;таинственного&quot; монолита в Киеве
Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение "таинственного" монолита в Киеве
Таинственные монолиты, которые загадочно появляются в мире, добрались до Украины
Таинственные монолиты, которые загадочно появляются в мире, добрались до Украины
В двух областях ограничили движение автобусов и грузовиков
В двух областях ограничили движение автобусов и грузовиков
Ведущие Манько и Узол показали неизвестные туристические места Львовщины
Ведущие Манько и Узол показали неизвестные туристические места Львовщины
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 945
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3195
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1926
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 234
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
пятница, 11 декабря 2020 12:10

Платное ВНО из дополнительных предметов поможет ученикам осознанно выбирать ЗВО - Ликарчук

  Комментировать
Платное ВНО из дополнительных предметов поможет ученикам осознанно выбирать ЗВО - Ликарчук
Экс-глава УЦОКО Игорь Ликарчук: "Платное ВНО поможет ученикам расширить возможности для более осознанного выбора". Фото: ИА "Вчасно"

Недавно в соцсетях появилась информация, что Украинский центр оценивания качества образования планирует ввести платное ВНО. На самом деле речь шла о том, что абитуриент во время внешнего независимого оценивания будет иметь право сдать сверхурочные тестирования за деньги. Экс-глава УЦОКО Игорь Ликарчук поддержал такое решение.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Я лично такое решение поддерживаю. Правда, нужно было почти 6 лет, чтобы УЦОКО и МОН созрели для него".

По словам Ликарчука, еще в 2014 году его команда предлагала подобное, однако тогдашнее руководство МОН испугалось такого предложения.

"Хорошо, что вернулись к такому решению, поэтому вокруг этой проблемы разгонять некую "измену" не нужно, поскольку ее здесь просто нет", - добавил экс-глава УЦОКО.

Также он отметил, что платное ВНО поможет ученикам расширить возможности для более осознанного выбора.

Еще в период своей работы на посту главы УЦОКО он предлагал еще одно важное решение - дать возможность желающим проходить ВНО несколько раз в течение года, а затем позволить абитуриенту выбрать из всех полученных результатов лучший, который можно будет подать в университет.

"Такой вариант поможет существенно упростить возможность прохождения экзамена с целью получения лучших результатов", - добавил Ликарчук.

Накануне, УЦОКО внесло разъяснения по проекту приказа об изменениях в порядке проведения ВНО.

Там отметили, что в 2021 году не менее 5 предметов внешнего независимого оценивания будут бесплатными. И такое количество бесплатных предметов будет достаточным для поступления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Платное ВНО из дополнительных предметов поможет ученикам осознанно выбирать ЗВО - Ликарчук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Митингующие отбили атаку силовиков

Дебютный альбом рэпера возглавил чарт США

Астма нарушает работу мозга

Создали национальную валюту

Россияне проиграли войну

На жалюзи зарабатывали куртизанки: интересные фактыфакты

Разбился владелец строительной организации

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 38277
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 29431
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 10323
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 10080
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа Просмотров: 5644
Общество
Для СБУ заказали Toyota Camry за 1,22 млн грн
Для СБУ заказали Toyota Camry за 1,22 млн грн Просмотров: 54
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 1287
Украинский телеканал показывал российский мультфильм - Нацсовет объявил предупреждение
Украинский телеканал показывал российский мультфильм - Нацсовет объявил предупреждение 1 Просмотров: 216
Коронавирус оказался полезным для экологии
Коронавирус оказался полезным для экологии Просмотров: 180
В Украине начали фиксировать повторные заражения коронавирусом
В Украине начали фиксировать повторные заражения коронавирусом Просмотров: 306
Больше всего комментируют
7
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Венгрия стремится войны с Украиной
2
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
1
СТО TopAuto — техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки Тойота и Лексус
Голосов: 54293
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть