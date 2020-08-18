В Украине стало больше областей, которые не готовы к ослаблению карантина

Все регионы отвечают критерию охвата тестирования. Фото: pixabay

Киев и 13 областей Украины на 18 августа не готовы к ослаблению карантина.

В столице несколько показателей превышают установленную норму, сообщает Минздрав.

Одному или нескольким критериям ослабления карантина не соответствуют: Киев, Винницкая область, Волынская область, Житомирская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Киевская область, Львовская область, Одесская область, Ровенская область, Тернопольская область, Харьковская область, Хмельницкая область, Черновицкая область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки

В Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тыс. за 14 дней - 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность коек в больницах первой очереди.

Показатель новых случаев коронавируса превышен во всех вышеупомянутых регионах, кроме Винницкой области, которая не соответствует критерию заполнения коек. В то же время во Львовской области этот критерий превышен все последние 5 дней.

Также все регионы отвечают критерию охвата тестированием.

Выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС отказался Самборский городской совет на Львовщине. С 13 августа комиссия установила в городе красный - самый высокий - уровень эпидемиологической опасности, предусматривающий существенные карантинные ограничения.