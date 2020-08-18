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вторник, 18 августа 2020 09:58

Райцентр из красной зоны отказывается усиливать карантин

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Райцентр из красной зоны отказывается усиливать карантин
Депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к красной зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции. Фото: Pixabay

Выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС отказался Самборский городской совет на Львовщине.

От 13 августа комиссия установила в городе красный - самый высокий - уровень эпидемиологической опасности, предусматривающий существенные карантинные ограничения, пишет Zaxid.net.

Решили это местные депутаты 17 августа в момент, когда под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.

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Депутаты решили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к красной зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции, поэтому общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, разрешили работать в обычном режиме, но с соблюдением карантинных требований.

Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, продолжающих работать, нарушая решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Также депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и главе ЛОГА об отмене красного уровня эпидемиологической опасности в Cамборе, поскольку считают, что оно не соответствует реальному положению дел с заболеваемостью Covid-19. Решение Самборского горсовета должна утвердить на своем заседании городская комиссия ТЭБ и ЧС.

В Украине определили новые карантинные зоны. Так в красной зоне эпидемической опасности оказались два района Ивано-Франковской области, один город во Львовской области, один город в Одесской области, два района и один город в Ровенской и один район в Черновицкой области. Тем временем Киев перешел в желтую зону.

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