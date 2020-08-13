Новые эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней. Фото: Reuters

В Украине определили новые карантинные зоны.

Так, в красной зоне эпидемической опасности оказались, два района Ивано-Франковской области, один город во Львовской области, один город в Одесской области, два района и один город в Ровенской и один район в Черновицкой области. В то же время, Киев перешел в "желтой" зоны. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС.

"Накануне заседания комиссии ТЭБ и ЧС и на основе имеющихся эпидемических данных за 12 августа в перечень регионов с широким распространением COVID-19 относится: город Киев, Волынская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Одесская область, Ровенская область, Тернопольская область, Харьковская область и Черновицкая область. Это те области, где на всей территории области был превышен показатель заболеваемости, выявление новых больных 40 на 100 000 населения за 14 дней. и потом на территории каждого из этих регионов, были определены конкретные районы или города , в которых будет устанавливаться разный уровень опасности ", - сообщил он.

Как отметил министр, Киев теперь относится к "желтому" уровня эпидемической опасности по показателю заболеваемости коронавирус за 14 дней на 100 000 населения. В то же время, во Львовской области, является регион где 5 дней подряд - а именно так определен постановлением, - количество коек превышает 50% на территорию всей области. Там установили "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

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"Я хотел сообщить о тех городах и районах, где будет установлен" красный "уровень эпидемической опасности. Итак," красный "уровень эпидемической опасности у нас установлен в Ивано-Франковской области - это Городенковский и Косовский районы. Также" красный "уровень установлен в городе Самбор Львовской области, в городе Беляевка Одесской области, в городе Дубно, Костопильскому районе и Ровенском районе Ровенской области, в Кицманском районе Черновицкой области ", - отметил Степанов.

По его словам, на территории административно-территориальной единицы, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается: работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, спортивных залов, кинотеатров, пересечение таких районов возможен только собственным транспортом, при этом в автомобиле должно быть не более 5 человек, не считая детей до 14 лет, запрещена посадка на межобластной транспорт, высадка разрешена.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram добавляет, что новое эпидемическое зонирования начнет действовать с 00:00 17 августа. Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Ранее, правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон - по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.