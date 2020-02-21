В Украине резко ухудшится погода

В Украине в пятницу, 21 февраля, резко испортится погода: так местами пойдут дожди и мокрый снег.
На востоке осадки в виде мокрого снега, температура днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, днем до +7°, сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем до +6°.
В северных областях без осадков. Температура днем до +7°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +6°.
В Киеве в пятницу днем +4 +6 градусов, сухо.
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Тем временем, метеорологи официально сообщили, что в Киеве вторую неделю продолжается весна.
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