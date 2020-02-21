В Украине резко ухудшится погода

Ожидается ухудшение погодных условий. Фото: Сегодня

В Украине в пятницу, 21 февраля, резко испортится погода: так местами пойдут дожди и мокрый снег.

На востоке осадки в виде мокрого снега, температура днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, днем до +7°, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем до +6°.

В северных областях без осадков. Температура днем до +7°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +6°.

В Киеве в пятницу днем +4 +6 градусов, сухо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте

Тем временем, метеорологи официально сообщили, что в Киеве вторую неделю продолжается весна.