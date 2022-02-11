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пятница, 11 февраля 2022 14:19

Спецтема: Враг возле украинской границы

В Украине приземлилась 11 "птичка" с военной помощью от США

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В Украине приземлилась 11 &quot;птичка&quot; с военной помощью от США
В Украину прилетела 11 "птичка" с военной помощью от США. Доставила боеприпасы. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

11 февраля в Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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Отмечается, что судно доставило в Украину американские боеприпасы.

"Птицы летают. Сегодня поступило еще 90 тонн американских боеприпасов для украинской армии. Общий вес военной помощи США сейчас превысил 1300 тонн", - написал Резников.

Это уже 11 "птичка", прилетевшая из США в Украину с военным арсеналом. Предыдущие две – 9 февраля. Самолеты также доставили американские боеприпасы.

Первая партия американской помощи с вооружением прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тыс. фунтов летального оружия.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина - нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.

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Дата
11
февраля

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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