Литва даст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger

Шмигаль встретился с премьером Литвы. Фото: kmu.gov.ua

Литва предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об этом после встречи с премьером Литвы Ингридой Шимоните, сообщает "Правительственный портал".

"Особо благодарен за готовность Литвы предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", портативные тепловизоры и другое оборудование. Такая своевременная и действенная помощь является проявлением подлинной солидарности с нашим государством", - сказал он.

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Шмигаль напомнил, что Украина помогала Литве обустраивать границу с Беларусью. Указал, что Украина рассчитывает на помощь Литвы по вопросу газопровода "Северный поток-2". Назвал этот проект гибридным оружием не только против Украины, но и других европейских государств.

"Рассчитываю в ближайшее время продолжить наше сотрудничество также в формате люблинского треугольника", - подытожил Шмигаль.

В среду в Украину прибыли девятая и десятая партии военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Впоследствии Резников сообщил о "десятой "птичке" США с еще 80 т боеприпасов.