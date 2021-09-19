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воскресенье, 19 сентября 2021 15:53

В Украине планируют уменьшить выбросы на 65%

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В Украине планируют уменьшить выбросы на 65%
В Украине хотят уменьшить выбросы на 65% к 2030 году. Фото: pexels.com

Правительство Украины планирует уменьшить выбросы на 65% к 2030 году.

В ЕС выбросы хотят сократить на 55%, сообщает Правительственный портал.

Министр экономики Алексей Любченко во время встречи с комиссаром Европейской комиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюсом заявил, что Украина разделяет цели ЕС в климатической политике и мероприятия в рамках Европейского зеленого курса.

Синкявичюс отметил, что Украине следует рассматривать Европейский зеленый курс не только как ориентир на экологические изменения, но и в инвестиционном контексте.

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"Цель сегодняшней встречи - презентация инвестиционных возможностей, которые можно реализовывать в контексте Европейского зеленого курса. Обновления Украиной Национального установленного взноса - четкий сигнал для бизнеса уделить внимание вопросам стандартизации, построения чистых производств, энергосбережения и декарбонизации", - сказал он.

В ближайшие десятилетия в мире может произойти климатическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением. Последствия изменения климата ощутимы во всех частях планеты. К таким выводам пришли Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

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