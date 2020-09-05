В Украине планируют оставить только две тюрьмы

По словам Малюськи, тюрьма не исправляет преступников. Фото: Украинская правда

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в стране должно остаться лишь две тюрьмы.

В эфире телеканала "Дом" на вопрос сколько тюрем должно остаться в Украине, Малюська ответил: "Две, если не считать СИЗО. СИЗО необходимы в каждом крупном городе, потому что ... следствие будет происходить, досудебное расследование, и надо будет куда-то людей определять".

По его словам, это очень долгий период, постепенное сокращение необходимо.

"Это модель северной Европы, где она сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, потому что там люди должны социализироваться, а у нас какой принцип: есть преступление - надо наказать. Это око за око, зуб за зуб. Это эмоционально, но не рационально ", - рассказал Малюська.

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По его словам, статистика показывает, что это не помогает, ведь человек выходит и дальше совершает преступления.

"Причем очень часто преступления бывают тяжелые, чем те, за которые человек первый раз сидела. Потому что тюрьма не исправляет ", - отметил министр.

6 августа 2020 состоялось первое мероприятие в рамках проекта большой распродажи тюрем. По состоянию на 2020 год многие украинские тюрьмы находятся в очень плачевном состоянии. В Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест. Однако это еще далеко не худшая ситуация. Существуют СИЗО, в которых осужденные вынуждены спать по очереди.