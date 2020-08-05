Началась распродажа тюрем: с чего начнут

Стартовала распродажа тюрем. Фото: Сегодня

Министерство юстиции Украины начинает большую распродажу тюрем.

6 августа 2020 в 11:00 состоится первое мероприятие в рамках проекту большой распродажи тюрем, сообщили в Министерстве юстиции.

Уже рассекретили первую локацию для продажи - "Ирпенский исправительный центр (№ 132)". На его территории и состоится мероприятие.

Все операции будут осуществляться через систему "Prozorro-Продажи".

К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмама продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями, - отметил министр юстиции Денис Малюська.

По состоянию на 2020 год многие украинские тюрьмы находятся в очень плачевном состоянии. В Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест. Однако это еще далеко не худшая ситуация. Существуют СИЗО, в которых осужденные вынуждены спать по очереди.

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Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине сейчас гораздо больше тюрем, чем нужно. Поэтому их спокойно можно продавать. По мнению министра, необходимо договориться о механизме, который позволит потратить полученные средства на улучшение инфраструктуры.