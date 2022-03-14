В условиях войны работает также новая система заочной регистрации браков с военными. Фото: Соцсети

В Украине отменили плату за регистрацию брака, рождения и смерти.

Сейчас процедуры максимально упрощены, сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире национального телемарафона, передает Gazeta.ua.

"Мы убрали плату за все действия, которые выполняют ГРАГС. Сейчас, к сожалению, не все ІТ-системы работают, чтобы мы обеспечили дистанционную регистрацию, поэтому лучше зайти в ГРАГС", - сказал он.

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В условиях войны работает и новая система заочной регистрации браков с военными. В случае, когда оба молодожена воюют, зарегистрировать брак может командир воинского подразделения лично. А если военный ранен и находится в госпитале, его согласие удостоверяет руководитель соответствующего медицинского учреждения, добавил министр.

"Если один из молодоженов не воюет, он приходит в ГРАГС и подает заявление. Согласие военнослужащего удостоверяет командир соответствующего воинского подразделения путем составления акта. Затем такое согласие военнослужащего будет передано в соответствующий отдел ГРАГСа, который зарегистрирует в соответствующем реестре брак и выдаст соответствующее свидетельство о бракосочетании".

Несмотря на войну украинцы продолжают жениться и создавать семью ради будущего страны. За первые 10 дней войны в Украине поженились 3973 пары. В условиях военного положения правительство разрешило заключать браки с военнослужащими без их присутствия.