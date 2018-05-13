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воскресенье, 13 мая 2018 10:18

В Украине отмечают День матери

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  13 мая в Украине отмечают День матери. Фото: УНИАН
13 мая в Украине отмечают День матери. Фото: УНИАН

13 мая в Украине отмечают День матери.

Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье мая в 85 странах мира, включая Украину.

Праздник возник благодаря американке Анне Джервис из Филадельфии, которая в 1908 году выступила с инициативой чествования матерей в честь своей матери, которая преждевременно умерла. В 1910 году в штате Вирджиния впервые признали День матери официальным праздником. А уже в 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех матерей.

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Украинцы тоже присоединились к празднованию Дня Матери в 1928 году, но в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечали уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Женская доля" Елена Киселевская. 1929 года "Союз украинок" инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галичине. С тех пор День Матери отмечали очень широко.

В Украине празднование Дня матери установлен указом президента от 10 мая 1999 года.

В отличие от женского праздника 8 марта, в этот день поздравляют исключительно матерей и беременных женщин - будущих мам.

Мама - самая важная и незаменимый человек в жизни каждого человека. Ее работа - найваща и одновременно лучшая в мире. К празднику Gazeta.ua предлагает 5 фильмов о мамах.

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