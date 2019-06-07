В Украине откроют Starbucks

Первая кофейня появится во Львове. Фото: The Independent

Украинская компания Pavo приобрела права реализации продукции Starbucks. Кофе варить в магазинах дьюти фри.

Первыми ее смогут посетить пассажиры международного аэропорта "Львов имени Данила Галицкого". Об этом пишут на сайте компании.

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Вскоре кофейни Starbucks появятся также по сети магазинов Pavo в международных аэропортах Харьков, Запорожье и Борисполь

Starbucks является одним из самых ожидаемых брендов на рынке Украины. При этом в 2013-м в Киеве появилась кофейня с таким названием. В заведении продавались различные виды кофе, в частности Starbucks, а именно это место не было официальной кофейней компании.