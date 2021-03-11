В Украине оцифруют все госуслуги

Украинские будут обучать цифровой грамотности. Фото: pixabay.com

Министерство цифровой трансформации планирует оцифровать все государственные услуги до 2023 года.

Также в Минцифры есть еще 3 стратегические цели, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме "Украина 30" в Киеве.

"Мы хотим за 3 года, уже год нам это удается, оцифровать все услуги, которые есть в государстве", - сказал он.

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В планах министерства - покрытие 95% территории Украины качественным интернетом, обучение 6 млн украинцев цифровой грамотности и увеличение доли IT до 10% ВВП с нынешних с 3,7-4,2%.

Министерство цифровой трансформации Украины и корпорация Microsoft объявили о начале сотрудничества для развития облачных сервисов Azure в размере более $500 млн.