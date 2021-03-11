В Украине оцифруют все госуслуги

 
Ексклюзивы
1/5
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 27
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 297
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 783
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1314
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1431
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 684
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2484
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1791
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 279
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2376
Фото
Все фото
4
7
3
5
3
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
Зеленский подарил куклу девочке, которую оставили без подарка в детском саду
Зеленский подарил куклу девочке, которую оставили без подарка в детском саду
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
Интервью
1/5
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 297
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 117
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 279
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 333
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2376
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 675
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 13:55

В Украине оцифруют все госуслуги

  Комментировать
В Украине оцифруют все госуслуги
Украинские будут обучать цифровой грамотности. Фото: pixabay.com

Министерство цифровой трансформации планирует оцифровать все государственные услуги до 2023 года.

Также в Минцифры есть еще 3 стратегические цели, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме "Украина 30" в Киеве.

"Мы хотим за 3 года, уже год нам это удается, оцифровать все услуги, которые есть в государстве", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские национальные парки собираются оцифровать

В планах министерства - покрытие 95% территории Украины качественным интернетом, обучение 6 млн украинцев цифровой грамотности и увеличение доли IT до 10% ВВП с нынешних с 3,7-4,2%.

Министерство цифровой трансформации Украины и корпорация Microsoft объявили о начале сотрудничества для развития облачных сервисов Azure в размере более $500 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине оцифруют все госуслуги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Пересадили почку женщине с донорским сердцем

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 66157
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 20466
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 14499
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 11205
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 7101
Общество
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
4
 Просмотров: 207
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
 Просмотров: 27
Княгиню Ольгу назвали основательницей современной России и женой Ивана
Княгиню Ольгу назвали основательницей современной России и женой Ивана Просмотров: 351
Украину хотят поделить на зоны
Украину хотят поделить на зоны Просмотров: 495
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
7
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
5
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
1
Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск
1
13-летнюю школьницу изнасиловал пьяный сожитель сестры
1
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Голосов: 55523
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть