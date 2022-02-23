В Украине обновили карантинные зоны

23 февраля в Украине сократилась желтая зона карантина. Covid-ситуация ухудшилась на Полтавщине.

Область перешла на оранжевый уровень карантинных ограничений. В желтой зоне теперь только три области, сообщает Министерство здравоохранения.

"Красные на карантинной карте Украины: Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Там фиксируют проблемы с коэффициентом заражения коронавирусом и превышен уровень госпитализаций", - говорится в сообщении.

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Автор: Минздрав Сегодня на оранжевый эпидемический уровень перешла Полтавская область

Львовская, Харьковская и Черновицкая области остаются в желтой зоне. Киев и еще 16 регионов - оранжевые.

За последние сутки в Украине выявили 25 062 новых больных коронавирусом. Среди них - 2427 детей и 665 медработников. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 783 835 человек. Умерли 105 229 пациентов, из них 297 - за последние сутки. Выздоровели 4 023 033 человека, за последние сутки - 37 432.