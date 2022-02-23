В Украине более 25 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

За последние сутки в Украине выявили 25 062 новых больных коронавирусом. Среди них - 2 427 детей и 665 медработников.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 783 835 человек. Умерли 105 229 пациентов, из них 297 – за последние сутки. Выздоровели 4 023 033 человека, за последние сутки – 37 432, сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.
Лаборатории протестировали 113 396 украинцев: методом ПЦР – 47 206, ИФА – 5691. Также сделали 60 499 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 19,4 млн ПЦР-тестирований.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 3699;
Винницкая область - 523;
Волынская область - 786;
Днепропетровская область - 2343;
Донецкая область - 1523;
Житомирская область - 870;
Закарпатская область - 385;
Запорожская область - 1274;
Ивано-Франковская область - 424;
Киевская область - 1317;
Кировоградская область - 414;
Луганская область - 701;
Львовская область - 557;
Николаевская область - 1120;
Одесская область - 1142;
Полтавская область - 1686;
Ровенская область - 617;
Сумская область - 591;
Тернопольская область - 372;
Харьковская область - 767;
Херсонская область - 792;
Хмельницкая область - 1173;
Черкасская область - 1323;
Черновицкая область - 294;
Черниговская область - 369.
За сутки привили 62 935 человек. Первую дозу получили 16 844 лица, вторую дозу – 27 071. Дополнительной дозой вакцинировали 598 человек, бустерной – 18 422.
В весенне-летний период в Украине могут отменить карантинные ограничения, в частности, масочный режим. Для отмены ограничений необходим показатель вакцинированных граждан двумя дозами в 70%.
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