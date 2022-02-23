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среда, 23 февраля 2022 08:15

В Украине более 25 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

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В Украине более 25 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы &quot;лидируют&quot;
Всего в Украине провели более 19,4 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 25 062 новых больных коронавирусом. Среди них - 2 427 детей и 665 медработников.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 783 835 человек. Умерли 105 229 пациентов, из них 297 – за последние сутки. Выздоровели 4 023 033 человека, за последние сутки – 37 432, сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

Лаборатории протестировали 113 396 украинцев: методом ПЦР – 47 206, ИФА – 5691. Также сделали 60 499 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 19,4 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 3699;

Винницкая область - 523;

Волынская область - 786;

Днепропетровская область - 2343;

Донецкая область - 1523;

Житомирская область - 870;

Закарпатская область - 385;

Запорожская область - 1274;

Ивано-Франковская область - 424;

Киевская область - 1317;

Кировоградская область - 414;

Луганская область - 701;

Львовская область - 557;

Николаевская область - 1120;

Одесская область - 1142;

Полтавская область - 1686;

Ровенская область - 617;

Сумская область - 591;

Тернопольская область - 372;

Харьковская область - 767;

Херсонская область - 792;

Хмельницкая область - 1173;

Черкасская область - 1323;

Черновицкая область - 294;

Черниговская область - 369.

За сутки привили 62 935 человек. Первую дозу получили 16 844 лица, вторую дозу – 27 071. Дополнительной дозой вакцинировали 598 человек, бустерной – 18 422.

В весенне-летний период в Украине могут отменить карантинные ограничения, в частности, масочный режим. Для отмены ограничений необходим показатель вакцинированных граждан двумя дозами в 70%.

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Дата
23
февраля

Начали массовую вакцинацию детей от смертельной болезни

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