В Украине обновили карантинные зоны

18 февраля в Украине сократилась желтая зона карантина. В частности Covid-ситуация ухудшилась в Киеве.

Столица в пятницу перешла на оранжевый уровень карантинных ограничений, сообщает Министерство здравоохранения.

"Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области находится на красном уровне эпидопасности. Ситуация в этих регионах не улучшается", - говорится в сообщении.

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Автор: Минздрав Киев перешел в оранжевую зону

В желтой зоне все еще находятся Полтавская и Черновицкая области. Остальные регионы - оранжевые.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 34 938 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 - на 1608 больше, чем за позапрошлые сутки. Это самый высокий показатель с начала недели. Госпитализировали 3323 человек, скончались 282 человека. Больше всего случаев обнаружили в Киеве - 4538.