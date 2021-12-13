13 декабря в Украине расширили оранжевую зону карантинных ограничений. Кроме Донецкой и Одесской туда перешла также Закарпатская область.

В желтой зоне эпидемической опасности находятся Киев и еще 11 регионов, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. На красном уровне остаются 10 областей.

"К желтому уровню эпидопасности отнесли столицу, а также Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую области", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав В Украине обновили карантинные зоны

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области остаются в зоне строгих карантинных ограничений.

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В ближайшее время выйти из красной зоны карантина могут также Винницкая и Хмельницкая области. Там не превышен коэффициент выявления случаев коронавируса. В Волынской области тоже стабилизируется ситуация с коронавирусом по ряду эпидпоказателей.