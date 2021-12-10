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пятница, 10 декабря 2021 15:35

В Украине обновили карантинные зоны

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10 декабря в Украине расширили оранжевую зону карантинных ограничений. Кроме Донецкой туда перешла также Одесская область.

В желтой зоне эпидемической опасности сейчас находятся 13 регионов, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. На красном уровне остаются 10 областей.

"К желтому уровню эпидопасности отнесли Киев, Днепропетровскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Полтавскую, Ривненскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую области", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав
  В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области остаются в зоне строгих карантинных ограничений.

Уровень заболеваемости коронавирусом, при нормативном показателе 75 на 100 тыс. населения по стране, составляет 376. В столице уровень заболеваемости - 570 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень инфицирования наблюдают в Полтавской и Волынской областях.

В ближайшее время выйти из красной зоны карантина могут также Винницкая и Хмельницкая области. Там не превышен коэффициент выявления случаев коронавируса. В Волынской области тоже стабилизируется ситуация с коронавирусом по ряду эпидпоказателей.

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Дата
10
декабря

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