В Украине обнаружили почти 16 тыс. больных Covid-19. Среди них рекордное количество детей

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,5 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 15 850 новых больных коронавирусом. Из них рекордное количество детей - 830, медработников - 401.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 519 926 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 19 марта сообщает Минздрав.

Умерли 29 515 пациентов, из них 262 за последние сутки. Выздоровели - 1 248 782, за последние сутки - 4592.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1210, Львовской - 1140, Киевской - 1134, Харьковской - 1085 и Винницкой - 948 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 1210 случаев;

Винницкая область - 948 случаев;

Волынская область - 348 случаев;

Днепропетровская область - 716 случаев;

Донецкая область - 671 случай;

Житомирская область - 913 случаев;

Закарпатская - 546 случаев;

Запорожская область - 408 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 1134 случая;

Кировоградская область - 158 случаев;

Луганская область - 147 случаев;

Львовская область - 1140 случаев;

Николаевская область - 419 случаев;

Одесская область - 935 случаев;

Полтавская область - 543 случая;

Ровенская область - 443 случая;

Сумская область - 489 случаев;

Тернопольская область - 628 случаев;

Харьковская область - 1085 случаев;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 855 случаев;

Черкасская область - 536 случаев;

Черновицкая область - 584 случая;

Черниговская область - 347 случаев.

Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.