В Украине обнаружили почти 16 тыс. больных Covid-19. Среди них рекордное количество детей

За последние сутки в Украине обнаружили 15 850 новых больных коронавирусом. Из них рекордное количество детей - 830, медработников - 401.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 519 926 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 19 марта сообщает Минздрав.
Умерли 29 515 пациентов, из них 262 за последние сутки. Выздоровели - 1 248 782, за последние сутки - 4592.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1210, Львовской - 1140, Киевской - 1134, Харьковской - 1085 и Винницкой - 948 - областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 1210 случаев;
Винницкая область - 948 случаев;
Волынская область - 348 случаев;
Днепропетровская область - 716 случаев;
Донецкая область - 671 случай;
Житомирская область - 913 случаев;
Закарпатская - 546 случаев;
Запорожская область - 408 случаев;
Ивано-Франковская область - 506 случаев;
Киевская область - 1134 случая;
Кировоградская область - 158 случаев;
Луганская область - 147 случаев;
Львовская область - 1140 случаев;
Николаевская область - 419 случаев;
Одесская область - 935 случаев;
Полтавская область - 543 случая;
Ровенская область - 443 случая;
Сумская область - 489 случаев;
Тернопольская область - 628 случаев;
Харьковская область - 1085 случаев;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 855 случаев;
Черкасская область - 536 случаев;
Черновицкая область - 584 случая;
Черниговская область - 347 случаев.
Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.
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