В Украине объявили штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Объявили первый уровень опасности, желтый.

3 ноября часть областей накроет туман с видимостью 200-500 м, сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"Будьте внимательны и осторожны. В южных областях ночью и утром ожидается туман", - говорится в сообщении.

Автор: Укргидрометцентр На юге объявили штормовое предупреждение

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

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В среду по всей Украине периодически будут идти дожди. Ветер ожидается порывистым. Во второй половине дня осадки сдвинутся на Левобережье. Соответственно, западная часть, север, значительная часть центра и юго-запад освободятся от осадков. Атмосферное давление там подскочит.