В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях объявили штормовое предупреждение.
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, сообщают ГСЧС и Укргидрометцентр.
"Ожидаются потенциально опасные погодные условия, объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
На большей части страны ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...22°С. В Киевской области и Киеве порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
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В субботу похолодает до +12...14°С, а с воскресенья наконец начнет теплеть. Воскресенье обещает солнечную и довольно теплую погоду, лишь в восточных областях Украины задержится дождливый атмосферный фронт и будет немного прохладнее.
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