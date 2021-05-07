В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях объявили штормовое предупреждение.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, сообщают ГСЧС и Укргидрометцентр.

"Ожидаются потенциально опасные погодные условия, объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/UkrHMC Почти во всех регионах ожидаются дожди и грозы

На большей части страны ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...22°С. В Киевской области и Киеве порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

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В субботу похолодает до +12...14°С, а с воскресенья наконец начнет теплеть. Воскресенье обещает солнечную и довольно теплую погоду, лишь в восточных областях Украины задержится дождливый атмосферный фронт и будет немного прохладнее.