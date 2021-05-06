Украинцев удивили прогнозом до конца недели

В Украине завтра будет сравнительно тепло. Восток и большая часть юга будут принадлежать сухой погоде. В течение дня температура воздуха в среднем ожидается в диапазоне +15...20°С.

На юге и востоке до +22°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Свежеть воздух начнет в западных областях, до +13...15°С.

"Эта свежесть - а если честно, похолодание - распространится в субботу на всю западную часть страны, северные и большинство центральных областей. 7 же мая к нам прискачет очередной атмосферный фронт, который обусловит дожди на западе, севере, в Одесской области и во многих центральных областях, кроме Днепра с районами", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В Киеве также состоится ротация атмосферных фронтов. Ночь и утро пятницы в столице обещают быть сухими, а вот уже днем в Киеве пройдет дождь. Температура воздуха завтра предполагается в пределах +17...18°С. В субботу похолодает до +12...14°С, а с воскресенья наконец начнет теплеть.

Воскресенье обещает солнечную и довольно теплую погоду, лишь в восточных областях Украины задержится дождливый атмосферный фронт и будет немного прохладнее.

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До конца недели в Украине возможны периодические дожди, а в субботу - похолодание. Однако уже с воскресенья-понедельника ожидается +20...27°С. 13 мая возможны дожди, хотя и будет тепло.