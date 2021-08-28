В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди

Сильные дожди ожидаются в западных областях. Фото: ua.news

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

На западе страны ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

29 августа ночью в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди, передает Укргидрометцентр. Днем сильные осадки стоит ожидать в западных, Винницкой и Житомирской областях.

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Ночью 28 августа дождь ожидается в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Сильные осадки прогнозируют также в Закарпатье и Прикарпатье.

В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.