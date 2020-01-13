В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын

Роман Синицын: судья не может вынести решение, пойдя наперекор власти. Фото: Тарас Подолян

В Государственном бюро расследований, где создали подразделение для расследования преступлений против Майдана, есть большая проблема с переводом прокуроров. Их не переатестовують, хотя обещали.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"В любой европейской стране после условных "пленок Трубы" (с 19 ноября в анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало" выкладывают аудиозаписи, сделанную якобы в кабинете руководителя ГБР. - Gazeta.ua) должна была быть отставка всего высшего руководства государства. У нас нет никакой реакции. Какие-то люди из Офиса президента приходили и рассказывали главе ГБР, как ему расследовать дела, против кого закрывать, нарушать. Держбюро не выполняет своих функций. Это болото.

"Пленки Вовка" (Национальное антикоррупционное бюро обнародовало аудиозаписи, сделанные в кабинетах судей Окружного админсуда Киева. Речь шла о договоренности относительно конкретных судебных решений. Голоса якобы принадлежат главе суда Павлу Вовку, его заместителям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченку. - Gazeta.ua) доказывали вмешательства в судебную власть", - считает волонтер.

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У нас нет правоохранительной системы, отмечает Роман Синицын.

"Перед освобождением "беркутов" было письмо генпрокурора Руслана Рябошапки прокурорам и судьям. Они прямо выполняли указания, очевидно, Банковой. Все управляется в ручном режиме, как было при Кучме. Нет процессуальной независимости прокуроров. Судья не может вынести решение, пойдя наперекор власти. Почему в деле об убийстве Шеремета меру пресечения рассматривал именно судья Вовк? Говорят, это автоматическое распределения. Всем понятно, что это не так", - добавляет он.

Полное интервью с Романом Синицыным читайте в журнала "Країна" от 16 января.