С красной зоны выйдет последняя украинская область. Фото: pixabay.com

Вскоре Сумскую область выведут из красного уровня эпидемической опасности по распространению коронавируса. Соответственно в Украине не будет красной зоны.

"Министерство здравоохранения сегодня готовит документ в секретариат Кабинета министров Украины и комиссии ТЭБ и ЧС для того, чтобы рассмотреть вопрос вывода из красного уровня эпидемической опасности и Сумской области", - сказал сегодня во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, по данным об эпидемситуации, которые МЗ получило сегодня утром, показатели Сумской область позволяют ей выйти из жестких карантинных ограничений.

7 мая Запорожская и Полтавская области выйдут из красной зоны карантина. На территории обеих областей решили применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.