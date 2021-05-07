Еще две области вышли из красной зоны карантина

7 мая Запорожская и Полтавская области выйдут из красной зоны карантина.
Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и НС на внеочередном заседании 6 мая, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
"На территории обеих областей решили применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
В зоне строгого карантина останется лишь Сумская область. В красной зоне предусматривается введение жестких ограничений, которые действовали во время январского локдауна. В Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областях введен оранжевый уровень ограничений.
В оранжевой зоне запрещены:
- массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- работа хостелов и туристических баз, кроме отелей;
- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря.
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В Украине стабильно уменьшается число новых заражений коронавирусом со скоростью 14% в неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания. Вчера красную зону карантина сократили на три региона. Из нее вывели Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
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