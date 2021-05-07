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пятница, 07 мая 2021 08:29

Коронавирус обнаружили в более чем 8 тыс. украинцев: где больше всего

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Коронавирус обнаружили в более чем 8 тыс. украинцев: где больше всего
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 8404 новых больных коронавирусом. Из них детей - 353, медработников - 185.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях. Такие данные по состоянию на утро 7 мая сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 105 428 украинцев. Умерли 45 830 пациентов, из них 379 - за последние сутки. Выздоровели 1 731 162 пациента, за последние сутки - 19 453.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 611 случаев / 6026 прививок;
Винницкая область - 205 случаев / 1858 прививок;
Волынская область - 267 случаев / 698 прививок;
Днепропетровская область - 622 случая / 4358 прививок;
Донецкая область - 571 случай / 1265 прививок;
Житомирская область - 228 случаев / 692 прививки;
Закарпатская - 124 случая / 522 прививки;
Запорожская область - 494 случая / 1713 прививок;
Ивано-Франковская область - 146 случаев / 783 прививки;
Киевская область - 366 случаев / 3557 прививок;
Кировоградская область - 67 случаев / 645 прививок;
Луганская область - 232 случая / 668 прививок;
Львовская область - 256 случаев / 2789 прививок;
Николаевская область - 257 случаев / 1217 прививок;
Одесская область - 344 случая / 1444 прививки;
Полтавская область - 387 случаев / 153 прививки;
Ровенская область - 438 случаев / 1039 прививок;
Сумская область - 337 случаев / 1203 прививки;
Тернопольская область - 163 случая / 704 прививки;
Харьковская область - 991 случай / 317 прививок;
Херсонская область - 215 случаев / 2410 прививок;
Хмельницкая область - 408 случаев / 1376 прививок;
Черкасская область - 415 случаев / 1134 прививки;
Черновицкая область - 116 случаев / 452 прививки;
Черниговская область - 144 случая / 944 прививки.

Красную зону карантина 6 мая сократили на три области. Из нее вывели Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области. Согласно решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Харьковская и Хмельницкая области перешли в желтую зону, поскольку их показатели соответствуют установленным критериям. Черниговская область перешла в оранжевую зону ограничений. 7 мая Запорожская и Полтавская области выйдут из красной зоны карантина.

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Дата
07
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