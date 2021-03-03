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среда, 03 марта 2021 11:06

"В Украине наилучшие возможности для реализации" - писательница

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Автор: предоставила Оксана Лозинская
  Оксана Лозинская 13 лет живет и работает в Нидерландах
Оксана Лозинская 13 лет живет и работает в Нидерландах

Для быстрого роста Украина - лучший рынок сейчас. Даже иностранцы, которые хотят быстрых сдвигов, могут ехать сюда.

Так считает преподаватель и писательница Оксана Лозинская, которая 13 лет живет и работает в Нидерландах. По ее словам, в Западной Европе рост бизнес происходит медленно. В Украине же сейчас возможности практически лучшие - рассказала она Gazeta.ua.

"В Украине очень много успешных и реализованных людей, которые являются хорошим примером. Сейчас возможностей в Украине для развития и реализации много. Рынок очень голоден до классных вещей, и поэтому если действительно хочется круто и быстро вырасти, то Украина - лучшее место для этого ", - говорит Оксана.

"В Нидерландах, очень богатым стать нельзя. Там долговременная стабильность. Большой бедности; а и таких богатых людей, как в Украине, тоже нет. В Нидерландах все очень сильно выравнивается налоговой системой и делится. Очень быстро вырасти и построить бизнес в Нидерландх нелегко. Лучше всего для этого среда - это Украина ".

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Оксана Лозинская уже несколько лет преподает курс по предпринимательству в университете в Гронингене.

"Говорю своим студентам:" Вы не должны быть очень успешными или персональными брендами. Вы не должны быть суперкрутые большими бизнесами, которые вырастают за год ". Это происходит сейчас в Украине: надо уж и много. В Нидерландах такого вообще нету. Там важна стабильность и долгосрочность. Поэтому говорю студентам, что важно развивать себя, то свое небольшое дело, двигаться в желаемом направлении, но не ожидать сверхбыстрые результаты или большие доходы. Движения в желаемом направлении уже достаточно ", - отметила Оксана Лозинская.

Оксана Лозинская с 2009 года начала преподавать в Нидердандськом университете прикладных наук Саксион, где преподавала курсы по бизнес этике, устойчивому развитию и государственному управлению.

В 2016 г. преподаватель и студенческая коуч в программе по международной коммуникации в Институте прикладных наук Ганзе в Гронингене.

Автор: Валерия Радзиевская
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