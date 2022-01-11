В Украине начинает холодать: где ждать снега и морозов

 
Ексклюзивы
1/5
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1953
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 594
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 24408
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1800
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 19836
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 15327
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 7263
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 891
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2682
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
5
4
24
3
19
&quot;Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти&quot; – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
Видео
Все видео
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4824
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3663
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3276
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 486
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
вторник, 11 января 2022 06:26

В Украине начинает холодать: где ждать снега и морозов

  Комментировать
В Украине начинает холодать: где ждать снега и морозов
Во Львове во вторник пройдет небольшой снег. Фото: pixabay.com

11 января в Украине несколько похолодает. В большинстве областей и днем, и ночью ожидается мороз.

В отдельных регионах возможен небольшой снег, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность и небольшой снег. Температура воздуха днем составит -4°С.

Во Львове во вторник также пройдет небольшой снег и будет пасмурно. Днем до -2°С.

В Луцке, Черкассах и Тернополе - пасмурно, но без осадков. Сплошная облачность, днем в пределах -3°С.

В Ровно во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура будет достигать -4°С.

В Хмельницком и Виннице 11 января будет пасмурно, днем до -4°С.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Днем без осадков, температура в пределах -2°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°С, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно без осадков, туман. Днем не выше -1°С.

В Житомире во вторник днем похолодает до -4°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Кропивницком и Полтаве температура днем составит -3°С, пасмурно, возможен дождь.

В Одессе 11 января - пасмурно, сплошная облачность. Температура днем в пределах -1°С.

В Херсоне, Запорожье и Николаеве во вторник днем в пределах 0°С, пасмурно.

В Сумах температура воздуха составит -6°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Харькове - хмуро и пасмурно. Температура днем в пределах -2°С.

В Днепре температура днем упадет до -3°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Симферополе во вторник также будет пасмурно. Ожидается сплошная облачность и около 0°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идут настоящие морозы: прогноз до конца недели

10-12 января в Украине, кроме южной части, вероятна гололедица на дорогах. Объявили первый уровень опасности, желтый. В столице и Киевской области тоже ожидается гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине начинает холодать: где ждать снега и морозов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 24417
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 22528
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 19836
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 18846
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 15327
Общество
Гороскоп на 11 января: кто станет богаче и мудрее
Гороскоп на 11 января: кто станет богаче и мудрее
Почему сегодня "страшный" день и какая примета укажет на раннюю весну
Почему сегодня "страшный" день и какая примета укажет на раннюю весну Просмотров: 162
Сегодня молятся славному святому из Украины
Сегодня молятся славному святому из Украины Просмотров: 171
Сегодня день ангела у настойчивых мужчин – какие тайны скрывают их имена
Сегодня день ангела у настойчивых мужчин – какие тайны скрывают их имена Просмотров: 153
В аквапарке на Хмельниччине 16 детей отравились парами хлора
В аквапарке на Хмельниччине 16 детей отравились парами хлора Просмотров: 189
Больше всего комментируют
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
5
"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах
2
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
2
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Голосов: 58138
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть