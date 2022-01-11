В Украине начинает холодать: где ждать снега и морозов

Во Львове во вторник пройдет небольшой снег. Фото: pixabay.com

11 января в Украине несколько похолодает. В большинстве областей и днем, и ночью ожидается мороз.

В отдельных регионах возможен небольшой снег, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность и небольшой снег. Температура воздуха днем составит -4°С.

Во Львове во вторник также пройдет небольшой снег и будет пасмурно. Днем до -2°С.

В Луцке, Черкассах и Тернополе - пасмурно, но без осадков. Сплошная облачность, днем в пределах -3°С.

В Ровно во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура будет достигать -4°С.

В Хмельницком и Виннице 11 января будет пасмурно, днем до -4°С.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Днем без осадков, температура в пределах -2°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°С, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно без осадков, туман. Днем не выше -1°С.

В Житомире во вторник днем похолодает до -4°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Кропивницком и Полтаве температура днем составит -3°С, пасмурно, возможен дождь.

В Одессе 11 января - пасмурно, сплошная облачность. Температура днем в пределах -1°С.

В Херсоне, Запорожье и Николаеве во вторник днем в пределах 0°С, пасмурно.

В Сумах температура воздуха составит -6°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Харькове - хмуро и пасмурно. Температура днем в пределах -2°С.

В Днепре температура днем упадет до -3°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Симферополе во вторник также будет пасмурно. Ожидается сплошная облачность и около 0°С.

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10-12 января в Украине, кроме южной части, вероятна гололедица на дорогах. Объявили первый уровень опасности, желтый. В столице и Киевской области тоже ожидается гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.