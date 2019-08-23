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пятница, 23 августа 2019 20:13

В Украине могли распространять книгу экстремиста, который устроил стрельбу в мечети

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В Украине могли распространять книгу экстремиста, который устроил стрельбу в мечети
Расследователи обнаружили в Украине распространениt манифеста Тарранта. Фото: Bellingcat

Предупредить распространение в Украине расистского манифеста новозеландского террориста Брентона Таррант призвала посол Новой Зеландии Мэри Терстон.

Таррант в марте устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч и убил десятки людей, сообщает "Громадське".

Ранее появилась информация о том, что в Украине через мессенджеры распространяют печатную версию манифеста.

"Украинская сторона с беспокойством воспринимает появление информации о распространению в Украине подобных материалов. Убеждены, в украинском обществе не должно быть места расизму, неонацизму и религиозной ненависти", - отметили в МИД.

В ведомстве уже обратились в МВД и СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть факт распространения печатных переводов текста Тарранта.

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14 августа активисты Bellingcat обнародовали расследования о том, как переводы манифеста Таррант распространяют в Украине и России.

В Украине книгу начал продавать администратор одного из украиноязычных Telegram-каналов с около тысячей подписчиков. Он нашел издателя, который согласился напечатать манифест, и опубликовал фото первого тиража. Копии рукописи распространялись по цене в 100 грн.

15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял десятки прихожан. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отметила, что задержанные придерживались экстремистских взглядов, но не попадали в поле зрения полиции. После нападения задержали четырех человек - трех мужчин и одну женщину. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что один из подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии является гражданином Австралии.

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23
августа

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