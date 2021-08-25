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среда, 25 августа 2021 07:39

В Украине кардинально изменится погода: где пройдут ливни

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В Украине кардинально изменится погода: где пройдут ливни
В Житомире воздух днем прогреется до +19°С. Фото: pixabay.com

25 августа на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди, местами - ливни. В южных же областях ожидается ясная и безоблачная погода.

В западных и северных областях страны температура составит +17...21°С, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет достигать +20°С.
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Днем до +18°С.
В Луцке также облачно с прояснениями, днем столбики термометров покажут +18°С.
В Ровно днем ожидается +17°С и облачная погода с прояснениями.
В Тернополе 25 августа пройдет дождь, будет пасмурно, а температура днем составит +17°С.
В Хмельницком и Виннице сегодня будет пасмурно, будет преобладать сплошная облачность, днем термометры покажут +18°С.
В Ивано-Франковске будет дождливо и пасмурно. Дневная температура ожидается в пределах +18°С.
В Черновцах в среду пройдет сильный ливень, поэтому тоже будет пасмурно. Сплошная облачность и температура днем до +18°С.
В Житомире воздух днем прогреется до +19°С, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность и дождь, днем потеплеет до +23°С.
В Кропивницком пройдет небольшой дождь, температура днем составит +25°С.
В Полтаве сегодня ливень и пасмурно, температура воздуха до +25°С.
В Одессе, Днепре и Николаеве 25 августа - ясно и безоблачно, температура днем будет достигать +28°С.
В Херсоне в среду будет стоять жара до +31°С, ясно и безоблачно.
В Запорожье температура днем составит +29°С, также будет ясно и безоблачно.
В Сумах пройдет ливень, дневная температура воздуха составит +21°С, небольшая облачность.
В Харькове и Симферополе - небольшая облачность, температура днем +28°С.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.

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Дата
25
августа

Освободили столицу от немцев

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