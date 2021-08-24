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среда, 25 августа 2021 06:33

Народные приметы и традиции: на что указывает дождь 25 августа

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Народные приметы и традиции: на что указывает дождь 25 августа
Если кошка долго умывается - это к теплу. Фото: pixabay.com

Сегодня, 25 августа верующие чтят память мучеников Аникиты и Фотия.

Этот день в старину называли Фотей Повитенный. Сегодня наши предки убирать в уездах, где находились бороны, лошадиные упряжки, сохи. Народ верил, что 25 августа нужно прибраться, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился. Также 25 августа обращали внимание на многочисленные природные явления и приметы пытаясь предсказать по ним погоду на ближайшие дни и месяцы.

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Народные приметы и традиции:

Иней утром - будет хороший урожай озимых следующего года.

Дождливо - бабье лето будет коротким.

Теплая и ясная погода - к урожаю белых грибов в лесах.

Молодой месяц на небе - к порывистого ветра.

Кошка долго моется - к теплу.

Лягушки громко квакают - к дождю.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, ведь весь негатив в этот день распространится на весь год. Обходите конфликтов и выяснения отношений.

Не пытайтесь планировать важные дела. Лучше дождитесь начале следующей недели и уже тогда разбирайтесь со всеми рабочими моментами.

Если вы исповедуете христианство, то не пропускайте посещение церкви. Нужно обязательно пойти на службу.

Святые мученики Аникита и Фотий разоблачали злые намерения императора Диоклетиана. За это он их пытался неоднократно убить. Но Господь хранил их от смерти. Погибли мученики в большой печи, но несмотря на это их тела сохранились, даже волосы были неповрежденные.

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