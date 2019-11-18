В Украине хотят изменить порядок регистрации таксистов

В Украине могут упростить процесс получения права на осуществление деятельности такси. Для этого заменив лицензии на сообщение.
Такая инициатива есть в зарегистрированном в парламенте законопроекте, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
"Новым законопроектом планируется дерегулировать процедуры приобретения права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ (замена лицензий на сообщение)", - говорится в релизе министерства.
Контроль над деятельностью такси может получить Укртрансбезопасность.
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Среди "спорных" моментов законопроекта:
- обязательное страхование пассажиров;
- введение ответственности информационно-диспетчерских служб и надзор/контроль над такими службами;
- введение прямого требования к водителям по подтверждению психиатрического здоровья и отсутствия наркозависимости, а также непричастности к преступлениям.
Обсуждались также нормы относительно блокирования или исключения из реестра перевозчика за систематические нарушения ПДД.
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