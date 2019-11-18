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понедельник, 18 ноября 2019 16:44

В Украине станет проще легально таксовать

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В Украине станет проще легально таксовать
В Мининфраструктуры обсудили законопроект о такси. Фото: taxiservice.com.ua

В Украине могут упростить процесс получения права на осуществление деятельности такси. Для этого заменив лицензии на сообщение.

Такая инициатива есть в зарегистрированном в парламенте законопроекте, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Новым законопроектом планируется дерегулировать процедуры приобретения права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ (замена лицензий на сообщение)", - говорится в релизе министерства.

Контроль над деятельностью такси может получить Укртрансбезопасность.

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Среди "спорных" моментов законопроекта:

- обязательное страхование пассажиров;

- введение ответственности информационно-диспетчерских служб и надзор/контроль над такими службами;

- введение прямого требования к водителям по подтверждению психиатрического здоровья и отсутствия наркозависимости, а также непричастности к преступлениям.

Обсуждались также нормы относительно блокирования или исключения из реестра перевозчика за систематические нарушения ПДД.

"Слуги народа" предлагают освободить доход по вкладам населения от налогообложения.

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