В Украине чтят память Героев Небесной сотни

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной сотни. В этом году отмечают 7-ю годовщину кровавых событий во время Революции достоинства, когда погибли более 100 протестующих.

В этот день во многих городах Украины традиционно проводятся мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших участников. Ограничивают проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и вносят соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач. Ко Дню Героев Небесной сотни Национальный музей Революции достоинства в Киеве подготовил ряд художественных и просветительских мероприятий. А в памятные дни февраля предложено повязать ленты в знак солидарности с волеизъявлением граждан.

Сегодня Небесная сотня является символом жертвенности, героизма и патриотизма, а также примером и вдохновением для воинов, которые защищают территориальную целостность Украины на востоке.

Фото: "Униан"

В целом противостояние участников Революции достоинства и представителей режима Януковича продолжалось более 3 месяцев. Печальный список Небесной сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Майдана армянин Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого.

20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день погибших митингующих официально признали жертвами. 21 февраля в Киеве состоялось прощание с погибшими, которых в траурных речах назвали "Небесной сотней". Их имена и название "имени Героев Небесной сотни" носят улицы в Киеве и на родине погибших.

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18 февраля 2014 года ради прекращения произвола государственных органов украинцы, протестовавшие на Майдане, утром организовали шествие к Верховной Раде. Оно получило название "мирное наступление". Люди требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего ограничения полномочий президента путем внесения изменений в Конституцию. Черным стало утро 20 февраля. На улице Институтской снайперы в течение 3 часов расстреливали майдановцев. Этот день объявили Днем Героев Небесной сотни. За 3 дня - с 18 по 20 февраля погиб 71 человек, выступивший против произвола властей.