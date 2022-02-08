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вторник, 08 февраля 2022 12:33

В Украине будут господствовать европейские фронты с северо-запада

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9 февраля в Украину придут атмосферные фронты с северо-запада Европы.

Мокрый снег и дожди ожидаются ближайшей ночью на Западе Украины, местами на Луганщине, Донбассе и Запорожье. На остальной территории - без осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Утром осадки подвинутся восточнее и захватят северные области и часть центральных - Винницкую, Черкасскую и Кропивницкий с районами. Также утром еще немного посыпется или польется на Крайнем Востоке и в Крыму. О гололедице не вспоминаю - а она есть", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Киеве ближайшей ночью и утром ожидаются мокрый снег с дождем
В Киеве ближайшей ночью и утром ожидаются мокрый снег с дождем

Днем в Украине осадки ослабнут - ничего существенного в течение дня среды не предвидится. Ветер будет снова северо-западный, 5-12 м/с, вероятны штормовые порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей особо не изменится, ночью небольшой минус, днем около нуля, на Востоке и северо-востоке до 0...-2°C, на юге + 2...6°C.

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В Киеве ближайшей ночью и утром ожидаются мокрый снег с дождем. Завтра днем - без существенных осадков. Ветер северо-западный, порывистый, временами штормовой. Максимальная температура воздуха составит 0...+2°C.

"До конца недели никакого существенного похолодания в Украине не будет, даже наоборот - немного потеплеет, существенные осадки - вряд ли будут. Разве что ветер ожидается порывистый, некомфортный", - добавляет синоптик.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.

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Дата
08
февраля

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